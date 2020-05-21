نينوى تخمد حريقاً بأرض زراعية بإسناد محافظتين

2020/05/21 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، يوم الخميس، إخماد حريق بأرض زراعية بإسناد من محافظتي النجف وبابل.

وقال مدير دفاع مدني نينوى العميد حسام خليل لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في تلعفر وباسناد من مفارز الحلة والنجف اخمدت حريقا اندلع بارض ٍ زراعية في قرية تل غزال بقضاء تلعفر غرب الموصل وتمكنت من الحد من انتشاره إلى باقي الاراضي الزراعية المجاورة".

وأشار خليل إلى أن "المساحة المحترقة تقدر بـ٢٠٠ دونم والمنقذ ٥٠٠٠ دونم".

وتتعرض أراضٍ زراعية الى عمليات حرق بعضها متعمدة من قبل عناصر تنظيم داعش خلال موسم الحصاد وهو ما يوقع خسائر فادحة.

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