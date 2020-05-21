ملايين التبليغات بسبب معارك لـ”يوتيوبرز”،،نهاية قريبة لتطبيق “تيك توك”!

2020/05/21 | 20:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: انحدر تقييم تطبيق تيك توك على متجر كوكل بلي الى 2.6، وهو ما يعرضه الى الحذف في حال استمرار ورود التقييمات السلبية، بعد حملة بين مشاهدي يوتيوب وتيك توك.وبدأ النزاع، بعدما وضع احد “اليويتوبرز” الهنود ويُدعى كاري ميناتي فيديو ينتقد تطبيق تيك توك ومقاطع أمير صديقي على التيك توك، لكن منصة […]

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