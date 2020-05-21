الحشد الشعبي يقتل اثنين من داعش ويؤكد فشل الارهابيين في معركة “العظيم”

2020/05/21 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الخميس، فشل تنظيم داعش الارهاب في معركة العظيم شمال المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “تنظيم داعش الارهابي شن 4 هجمات خلال الاسبوع الجاري على قاطع مسؤولية الحشد الشعبي في اطراف ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة) قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين في محاولة […]

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