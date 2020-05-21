هيئة الاستثمار ترفض تظلم شركة قبرصية وتطالبها بإعادة الارض

2020/05/21 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف رئيس لجنة الاستثمار الفرعية النيابية النائب حامد الموسوي ، مساء الخميس ، عن رفض الهيئة الوطنية للاستثمار تظلم مقدم من شركة فيليب القبرصية اعادة الارض البالغة 170 دونم في كربلاء والتي خصصت بإجارة استثمارية ذو الرقم (66 ).وأكد الموسوي “عودة الارض الى بلدية كربلاء […]

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