زين العراق تطلق نظام العروض #100* بشكل تفاعلي جديد وعروض مميزة

2020/05/21 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أطلقت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نظام العروض #100* بشكل وأسلوب تفاعلي جديد تماشيا مع استراتيجيتها القائمة على تلبية احتياجات مشتركيها من خلال توفير خدمات ومنتجات وحلول موثوقة ومبتكرة تساهم في تسهيل وتسريع تواصلهم مع العالم وتتيح لهم إتباع أسلوب ونمط الحياة الرقمي.نظام العروض 100# الذي أطلقته زين العراق في العام 2016، يعود اليوم بأسلوب تفاعلي جديد مبتكر مع عروض للرصيد المجاني المضاعف وعروض الانترنت المفتوح بالإضافة الى عروض الدقائق والرسائل والتي صممت لتتلاءم مع أسلوب ونمط حياة كل مشترك والتي بالإمكان الاستفادة منها من خلال الاتصال ب #100 او عبر تطبيق زين العراق للهواتف الذكية والمتوفر على متجر كوكل بلي وابل ستور.وذكر الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد " تؤمن زين العراق بأهمية تمكين مشتركيها وخصوصا جيل الشباب، وابقائهم على تماسٍ دائم مع أحدث الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وفق رؤية واضحة.



وتندرج عمليات التطوير على نظام العروض التفاعلي*100# في إطار جهود الشركة بتقديم الأفضل والأحدث لمشتركيها بطرق مبتكرة وسهلة ومتاحةويذكر بان مجموعة من نجوم الفن والرياضة بالإضافة الى الإعلاميين العراقيين شاركوا بالحملة الاعلانية الخاصة بأطلاق النظام بشكله الجديد (# شعندك_اللي)هذا وتواصل زين العراق، جهودها وعروضها للمساهمة في دعم جميع العراقيين بالتواصل في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد وتوفير كافة خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين وهم في منازلهم.

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ ببغداد، الاثنين (18 أيار 2020)، تفاصيل الحالات الـ 24 المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا هذا اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع تفاصيل الإصابات

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد ، الخميس ، استمرار صرف رواتب الموظفين يومي غد الجمعة والسبت.

وقال المصرف في بيان له ان "فروعه ستباشر عملها يومي الجمعة والسبت القادمين وذلك لدفع رواتب موظفي دوائر الدولة التي وصلت صكوك التموي

بغداد اليوم - كردستان

نأت حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، بنفسها عن تسليم محافظة السليمانية 176 إرهابيا إلى كركوك.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية في الاقليم ان "عددا من وسائل الاعلام نشرت خبرا بشأن تسليم 176 متهما ارهابيا من ا

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