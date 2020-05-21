كوردستان تجلي مواطنيها العالقين في 3 دول أوروبية

2020/05/21 | 21:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كثفت ممثلية حكومة اقليم كوردستان في اوربا-بروكسل، اليوم الخميس، من مساعيها لاجلاء المواطنين الكورد الذين زاروا بلجيكا وهولندا بغية العلاج وعلقوا فيها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، لكي تعيدهم الى اقليم كوردستان، فيما عادت مجموعة من المواطنين العالقين في بولندا الى اربيل جوا من فرانكفورت

ونقل بيان للممثلية ورد لوكالة شفق نيوز، عن ممثل حكومة الاقليم في اوربا-بروكسل دلاور خالد آزكيي قوله، انه بناء على توصيات رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني والمساعي المتواصلة لدائرة العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم، كثفت ممثلية حكومة الاقليم في الاتحاد الاوربي من مساعيها لمساعدة المواطنين الذين زاروا بلجيكا وهولندا بغية العلاج وعلقوا فيها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، لكي تعيدهم الى اقليم كوردستان.

واضاف آزكيي، أنه في هذا الاطار استطاعت الممثلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، تأمين طائرة لاعادتهم عن طريق مطار فرانكفورت في المانيا.

واشار الى أنه من الجدير توجيه الشكر الى الاعضاء في دائرة العلاقات هلكورد وسليم وممثل حكومة الاقليم في الاتحاد الاوربي للجهود التي بذلوها.

وفي تطور لاحق اعلنت ممثلية حكومة الاقليم في بولندا عن اعادة مجموعة من مواطني الاقليم من بولندا إلى أربيل

فقد اعلنت ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بولندا انها نظمت دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كوردستان بنجاح عملية إجلاء لمجموعة من مواطني إقليم كوردستان الذين تقطعت بهم السبل في بولندا بسبب قيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومنذ بداية إغلاق في بولندا للحدود، كان ممثل حكومة إقليم كوردستان يجمع معلومات من المواطنين الكورد في بولندا في انتظار العودة إلى إقليم كردستان.

واليوم الخميس، وفي رحلة عودة أخرى إلى أربيل من فرانكفورت نظمتها سلطات حكومة إقليم كردستان، تم إعادة مواطني الاقليم العالقين في بولندا.

ووصل المسافرون إلى أربيل بأمان.



وبعد قضائهم الحجر الصحي الإلزامي في اربيل ، سيجتمعون مع أسرهم ويعودون إلى اعمالهم.

وقدمت الممثلية شكرا خاصا لدائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم والسفارة العراقية في بولندا للتعاون معها في انجاح هذه الرحلة.

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