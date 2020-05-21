2020/05/21 | 21:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف #الليرة_السورية تحسناً طفيفاً أمام #العملات_الأجنبية، بعد الانهيار المفاجئ، على خلفية مشكلات الأسد – مخلوف، في وقت واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها في #الأسواق السورية.وسجل سعر صرف #الدولار الأميركي الواحد في دمشق…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحسن طفيف لليرة السورية.. وأسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحسن طفيف لليرة السورية.. وأسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).