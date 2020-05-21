صحة المثنى: سجلنا 95 حالة شفاء من كورونا

2020/05/21 | 21:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الخميس، عن شفاء 95 حالة من فيروس كورونا منذا اول اصابة لغاية الان.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "تماثلت 13 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا".وأضافت انها "سجلت حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيرس كورونا"، مبينة ان "العدد التراكمي بلغ 106 حالة مؤكدة، شفي منها 95 حالة، وتوفي منها اربع حالات، فيما بقيت سبع حالات قيد العلاج في المستشفيات".

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