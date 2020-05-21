صحة النجف تكشف عن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

2020/05/21 | 21:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاصابات بفيروس كورونا المسجلة هذا اليوم في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مختبر الصحة العامة قام باجراء 582 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR و Rapid test وتبين من خلال الفحوصات وجود ثلاثة حالات موجبة".وأضافت انه "حالتان ملامستان لإصابة مشخصة سابقا فيالمدينة القديمة، وحالة ملامسة لإصابة مشخصة سابقا في حي الضباط".وأكدت انه "بذلك يصبح الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف 316 حالة مؤكدة، شفي منها 301، فيما توفيت ست حالات".

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