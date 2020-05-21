إلقاء القبض على أشخاص يقومون بالبناء في الاراضي الزراعية

2020/05/21 | 21:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن عدد فعالياتها الامنية في العاصمة.وقال بيان، أطلعت عليه “أين نيوز ”، “القت تشكيلاتنا القبض على ستة مخالفين في منطقة حي البساتين وهم يقومون بالبناء في الأراضي الزراعية”.واضاف البيان ان “المحتجزين الستة اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً وتسليمهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية”.وتابع بالقول، “كما تمكنت قوة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٢٩٨/ ٢٩٢ ق.ع شمالي العاصمة، ومتهماً آخر شرقي بغداد وفق احكام المادة ٤٤٦”.

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