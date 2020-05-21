ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 4249 حالة في تركيا

2020/05/21 | 21:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلنت وزارة الصحة التركية أن حصلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفعت بواقع 27 حالة منذ أمس الأربعاء لتبلغ 4249 حالة.وحسب الإحصاءات الجديدة التي قدمها وزير الصحة التركي فخر الدين كوجة اليوم الخميس، سجلت بلاده 961 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 153 ألفا و548.وأكد كوجة أن معدل الإصابات اليومية لا يزال في حدود المستوى المتوقع، مشيرا إلى تراجع عدد المصابين المحتاجين للعلاج في المستشفيات.وأشار إلى شفاء 1003 أشخاص، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين حتى الآن إلى 114 ألفا و990 شخصا.

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