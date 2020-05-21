تماثل ٦ حالات مصابة بفيروس كورونا للشفاء ومغادرتهم المستشفى في ديالى

2020/05/21 | 21:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن تماثل 6 حالات مصابة بفيروس كورونا للشفاء.وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل في حديث لـ/ المعلومة/، ان “6 حالات مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء بعد وصول اخر التحليلات المختبرية وكانت سلبية”.اضاف فاضل، ان “جميع من تماثلوا للشفاء سيتم اخراجهم بعد قليل […]

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