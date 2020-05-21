إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع

2020/05/21 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت بيانات أعدها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن أكثر من 60 ألف شخص يصابون بفيروس كورونا المستجد كل أسبوع في إنجلترا.وتشير البيانات إلى أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من حالات الإصابة المؤكدة التي تعلنها الحكومة يوميا.في المقابل، لم تجد الدراسة أي أدلة بشأن اختلاف نسب الإصابات بين الرجال والنساء، أو […]

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