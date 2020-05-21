وزير الصحة: الكمامات سترافق العراقيين لسنوات ولدينا ’’خطة حرب’’ وغرامات بعد العيد للمخالفين

2020/05/21 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف وزير الصحة، الدكتور حسن التميمي، اليوم الخميس، عن السبب الرئيس وراء عدم ذكر اسماء الازقة والشوارع المشمولة بالحظر المناطقي ’’المشدد’’ ، وفيما اشار الى قرب صدور قانون يغرم كل من لا يلتزم بالاجراءات الوقائية، بين ان فيروس كورونا (كوفيد-19) سيبقى سنوات اخرى في العراق.وقال التميمي في مقابلة متلفزة، تابعتها “العهد نيوز”، […]

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