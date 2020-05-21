2020/05/21 | 21:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول فعالية من نوعها.. خمس وزارات تطلق حملة توعية كبرى في مدينة الصدر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول فعالية من نوعها.. خمس وزارات تطلق حملة توعية كبرى في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول فعالية من نوعها.. خمس وزارات تطلق حملة توعية كبرى في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).