بالتفاصيل: المستشار المالي لرئيس الوزراء يكشف مصير مرتبات حزيران

2020/05/21 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة لاعادة الهندسة المالية العامة في العراق.وقال صالح في تصريحات لوكالة الانباء الرسمية، تابعتها “يس عراق”، ان “حصيلة الإيرادات لشهر ايار الجاري أقل من 2 ترليون دينار في حين الحاجة الى اكثر من خمسة ترليونات دينار فقط لتامين الرواتب […]

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