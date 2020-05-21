2020/05/21 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان ، الخميس 21-5-2020، تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا في ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - اقليم كردستان
اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان ، الخميس 21-5-2020، تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا في ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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