تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/05/21 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اقليم كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان ، الخميس 21-5-2020، تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا في ال...





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