153 اصابة بكورونا في يوم واحد.. متخصص يحذر: مستشفيات العراق متخمة والامور قد تخرج عن السيطرة !

2020/05/21 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المتخصص بعلم الامراض، د.



محمد اسماعيل، اليوم الخميس، ان وزارة الصحة لن تنجح في محاصرة وباء كورون...





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