فرنسا تسجل انخفاضا في وفيات وإصابات كورونا

2020/05/21 | 21:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 83 حالة وفاة و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.ويرتفع بذلك العديد الإجمالي للوفيات إلى 28215، والإصابات إلى 144 ألفا و163 حالة.وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 110 وفيات و418 إصابة جديدة.[…]

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