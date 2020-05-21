كوردستان تعلن 5 إصابات جديدة بكورونا في السليمانية

2020/05/21 | 21:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الخميس تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة تعود لثلاث نساء (69 و46 و38 عاماً)، ورجل (44 عاماً) وشاب (18 عاماً)، جميعهم من سكنة مدينة السليمانية.

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