مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير مروّع في أربيل

2020/05/21 | 21:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم شرطة اربيل باقليم كوردستان فاضل حاجي، يوم الخميس، مصرع ثلاثة اشخاص واصابة اربعة اخرين في حادث سير مروّع في الطريق القديم في مدينة اربيل .

وجاء في بيان للمتحدث باسم شرطة اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم على الطريق القديم (ملا اومر) في اربيل عندما حصل تصادم بين سيارتين، لافتا الى ان الحادث اسفر عن مصرع سائقي العجلتين وأحد الركاب مع اصابة أربعة من ركاب العجلتين ووقوع اضرار كبيرة بالعجلتين.

واوضح ان سبب الاصطدام كان السرعة الفائقة للعجلتين وكثرة المنعطفات في الطريق والتي حالت دون ان يرى كل من السائقين عجلة الآخر إلا عندما اقتربا من بعضهما كثيرا، مبينا ان السائقين خرجا عن مسارهما في الشارع الذي يستخدم لمساري الذهاب والاياب.

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