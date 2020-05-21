مصر تطرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار وتتلقى طلبات بـ21 ملياراً

2020/05/21 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وسائل اعلام مصرية، اليوم الخميس، ان مصر استقرت على طرح سندات دولية بقيمة حوالي 5 مليارات دولار، فيما تلقت طلبات بنحو 21 مليار دولار.ومن المقرر أن تطرح مصر السندات على شكل شرائح ثلاث لمدة 4 سنوات، و12 سنة، و30 عاما.وذكرت التقارير، أن مصر قلصت السعر الاسترشادي للسندات الدولارية على […]

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