شفاء 6 مصابين من كورونا في ديالى

2020/05/21 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، مساء اليوم الخميس، عن شفاء ست حالات جديدة من فيروس كورونا.وقال العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تماثلت للشفاء ست حالات من المصابين بكورونا من ناحية بني سعد بعد وصول نتائج المختبري الثاني بعد العلاج سالبة".وأضاف "أنهم سيغادرون ردهة الحجر الصحي خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم".

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