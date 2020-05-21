2020/05/21 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقام رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز ، اليوم الخميس، بزيارة لمركز تدريبات لاعبي النادي "الملكي"، وتفقد أحوال اللاعبين واستعداداتهم البدنية لاستئناف "الليغا".وامتثل بيريز لقواعد البروتوكول الصحي الصارم، الذي وضعته رابطة "الليغا"، حيث ظهر وهو يرتدي قناعا للوجه، وحافظ على مسافات الأمان والتباعد الاجتماعي.كما اجتمع بيريز مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال.يذكر أن الأندية الإسبانية باشرت تدريباتها الاثنين الماضي بمجموعات من 10 لاعبين، وفقا للبروتوكول الذي وضعته رابطة "الليغا" مع السلطات الصحية، في خطوة إضافية نحو استئناف الدوري المعلق بسبب كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. رئيس ريال مدريد "بالكمامة" يتفقد تدريبات نجوم الملكي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. رئيس ريال مدريد "بالكمامة" يتفقد تدريبات نجوم الملكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).