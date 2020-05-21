قيادي في مسد: أميركا أكدت بحث إبعاد تأثيرات «قيصر» عن شمال شرق سوريا

2020/05/21 | 21:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد قيادي في مجلس سوريا الديمقراطية أن الولايات المتحدة الأميركيّة مصرة على تطبيق قانون قيصر رغم ما قد يخلفه من تداعيات على الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الأميركيّين أكدوا على إيجاد آليات…

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