صحة ديالى تعلن تماثل 6 حالات جديدة للشفاء من كورونا

2020/05/21 | 21:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الصحة في محافظة ديالى ،اليوم الخميس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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