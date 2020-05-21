وزارة الدفاع الایرانیة: یوم القدس استعراض لوحدة العالم الاسلامي في دعم فلسطین

2020/05/21 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت وزارة الدفاع الايرانية بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي ، أكدت فيه ان احياء هذا اليوم هو استجابة لنداء ولي أمر المسلمين اية الله السيد على خامنئي في استعراض جديد لتلاحم الامة الاسلامية دعما لفلسطين ورفضا للصهيونية العالمية.واكد البيان أن امال واحلام المثلث السرطاني لامريكا والكيان الصهيوني والرجعية الوهابية ستتلاشى وتمرغ بالاوحال […]

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