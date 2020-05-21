وزير الصحة يؤكد استمرار حملات تطويق فيروس كورونا خلال العيد

2020/05/21 | 21:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الخميس، ان حملات المسح الوبائي ستستمر طيلة ايام العيد في عموم العراق لتطويق فيروس كورونا المستجد .وقال التميمي في تصريح تابعته /المعلومة/، ان ” الوزارة أطلقت اكبر عمليات تعفير بالتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية ووزارة الصناعة وامانة بغداد من اجل تطويق فيروس كورونا المستجد في البلاد […]

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