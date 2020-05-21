2020/05/21 | 21:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق مبدئي بين وزير الشباب والهيئة التطبيعية و الأندية لمنح نسبة 50% للاعبين و المدربين إذا أكملت مسابقة الدوري او ألغيت

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