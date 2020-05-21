صندوق النقد: أكثر من 20 بلدا فقيراً يطلبون تخفيف أعباء الديون

2020/05/21 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن أكثر من 20 بلدا فقيرا طلبوا تخفيفا من أعباء الديون الثنائية الرسمية بموجب مبادرة تدعمها مجموعةالعشرين وإن الصندوق مستعد لدعم تمديد الإمهال الممنوح لما بعد نهاية 2020 إذا اقتضت الضرورة.وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان صحفي مقتضب نقلاً عن رويترز، أن “أكثر […]

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