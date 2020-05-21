لصوص العراق والدم المُراق . عن : أكابر المجرمين في العراق - أحمد صبحى منصور

2020/05/21 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ من عدة سنوات أتصلت بى شخصية عراقية طلب زيارتى ، رحبت به ، جاء ومعه السيدة زوجته ، قال إنه حين كان في العراق كانت تصله مقالاتى منسوخة من موقع أهل القرآن ، وسألته عن أحوال العراق .



وعرفت منه انه كان قاضيا ومسئولا عن هيئة النزاهة ، وحين قام بواجبه أطلقوا على بيته دانة مدفع .



أحسّ بالخطر فهاجر لأمريكا لاجئا في نهاية العمر.



هذا عراقى نبيل أمين ، لم يشأ أن يكون من أكابر المجرمين .2 ـ ن ......





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