وزارة الكهرباء تكشف اسباب تدهور ساعات تجهيز الطاقة وتؤكد: طالبنا بطيران مسير لحماية الأبراج

2020/05/21 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي، اليوم الخميس، أن تدهور ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد بسبب استهداف نقل خطوط نقل الطاقة الرئيسية.وقال العبادي في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “استهداف خطوط الطاقة الكهربائية من قبل الإرهابيين وبعبوات ناسفة مما تسبب بسقوط الأبراج”.وأضاف، أن “استشهاد احد افراد الصيانة وتدمير سيارات […]

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