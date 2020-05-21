توقعات مكتب المرجع السيد السيستاني لهلال شهر شوال

2020/05/21 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز توقع مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، رؤية هلال شهر شوال.

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