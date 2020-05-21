عمليات سامراء تنفي صوراً مزعومة عن قيام داعش بحفر نفق لاستهداف الامامين العسكريين

2020/05/21 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- سامراء

نفت قيادة عمليات سامراء، الخميس (21 أيار 2020)، الصور المتداولة بشأن قيام تنظيم داعش بحفر نفق لاس...





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