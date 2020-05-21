توقعات مكتب السيستاني لهلال شهر شوال

2020/05/21 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

تنشر (بغداد اليوم) توقعات هلال شهر شوال وفق ما جاء في كراس مواقيت الأهلية لهذا العام الصادر عن مكتب المرجع الأعلى علي الحسيني السيستاني، في النجف.

وبحسب الكراس، فإنه يتوقع أن يكون هلال شهر شوال مساء يوم الأحد (30/رمضان/ 1441 هـ)، الموافق (24 أيار/2020 م) في أفق مدينة النجف عند غروب الشمس في الساعة (6:58) وكما يلي:

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الخميس (21 أيار 2020)، بمغادرة 6 مصابين بفيروس كورونا الحجر الصحي بعد تماثلهم للشفاء التام هذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "6 حالات غادرت الحجر الصحي بعد تماثلهم للشفاء لتبقى 11

بغداد اليوم- بغداد

قال المتخصص بعلم الامراض، د.



محمد اسماعيل، اليوم الخميس، ان وزارة الصحة لن تنجح في محاصرة وباء كورونا ما لم تُقابل خططها الصحية بتعاون جدي من قبل المواطنين، مشيرا الى ان جميع لقاحات كورونا الحالية تعتبر اولية ولا يمكن لها انهاء وج

بغداد اليوم - متابعة

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