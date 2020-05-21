مستشار رئيس الوزراء: لدينا مشكلة بتأمين رواتب حزيران.. ايراداتنا ضعيفة جداً

2020/05/21 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، وجود لجنة عليا مختصة لاعادة الهندسة المالية العامة في العراق، وفيما أعلن اقتراض الحكومة من المصارف الحكومية الثلاث لتأمين رواتب شهر أيار، المح الى وجود مشكلة في تأمين مرتبات شهر حزيران.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن قوله ،اليوم الخميس، إن "حصيلة الإيرادات لشهر ايار الجاري جاء أقل من 2 ترليون دينار في حين الحاجة الفعلية اكثر من خمسة ترليونات دينار فقط لتأمين الرواتب عدا مصروفات الدولة الاخرى"، مبينا ان "الإيرادات غير النفطية قليلة جدا حيث تبلغ حوالي 100 مليار دينار شهريا".

واضاف صالح ان " الحكومة امنت رواتب الشهر الجاري من خلال الاقتراض من المصارف الحكومية الثلاثة"، مشيرا الى "وجود آلية معينة لتأمين الرواتب فقط".

واكد وجود مشكلة كبيرة في كيفية تامين رواتب شهر حزيران لاسيما وان ايرادات النفط لشهر ايار ضعيفة جدا، لافتا الى ان "فريق العمل الذي تشكل المالية يعمل على تأمين رواتب شهر حزيران".

واعلن صالح عن وجود اصلاح مالي يتضمن اعادة النظر بالرواتب العالية وبنفس الوقت حماية صغار الموظفين الذي يتقاضون رواتب قليلة مع امكانية رفعها، مع اخذ بنظر الاعتبار ان رواتب الشهر السادس ستصرف وفق الاصلاح المالي مضافا الى الايرادات، موضحا ان "الحكومة تستخدم بالوقت الحاضر موازنة تمويل شهري وليس التخصيص".

وافصح صالح عن لجنة عليا للاصلاح المالي والاقتصادي تعمل على إعادة الهندسة المالية العامة في العراق بشكل صحيح ووضعها بضوابط ومعايير جديدة".

وبشأن قانون الموازنة لفت صالح الى امكانية اصدار القانون بعد شهر تموز المقبل لتغطي سنة كاملة مع الاستعداد لموازنة العام المقبل، مبينا ان المعينين الجدد تغطى ورواتبهم اذا كانت اؤمرهم الادارية قانونية.

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