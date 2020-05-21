صندوق النقد: أكثر من 20 بلدا فقيرا يطلبون تخفيف أعباء الديون

2020/05/21 | 22:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن أكثر من 20 بلدا فقيرا طلبوا تخفيفا من أعباء الديون الثنائية الرسمية بموجب مبادرة تدعمها مجموعةالعشرين وإن الصندوق مستعد لدعم تمديد الإمهال الممنوح لما بعد نهاية 2020 إذا اقتضت الضرورة.

وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق إيجازا صحفيا دوريا أن أكثر من نصف الدول الفقيرة الثلاث والسبعين المؤهلة أبدى اهتماما بالبرنامج الذي أملته جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع ورود مزيد من الاستفسارات بخصوصه.

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