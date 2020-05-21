الحشد الشعبي يتعقب فلول داعش الإرهابي في صحراء القائم

2020/05/21 | 22:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _الانبار نفذت قوات الحشد الشعبي، الخميس، عملية أمنية لتعقب خلايا فلول “ داعش” الإرهابي في صحراء قضاء القائم غربي الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته أين نيوز ، إن “قوة مشتركة من سرية إسناد فوج الفرات الأول والثاني والقائم الأول وحشد الغربية نفذت، اليوم، وبالاشتراك مع اللواء ٣٢ الفرقة الثامنة بالجيش العراقي عملية بحث وتفتيش المناطق الصحراوية جنوب مدينة القائم لتعقب خلايا فلول داعش”.وأضاف، أن “العملية شملت مناطق: جباب وعكلة جباب وقرية ذينتين و”تي وان”.

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