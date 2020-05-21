بكين: نعمل على تطوير 4 لقاحات لكورونا وسنوفرها للجميع بسعر معقول

2020/05/21 | 22:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال السفير الصيني في القاهرة لياو ليتشانج، إن بلاده تعمل على تطوير 4 لقاحات ضد كورونا، بعضها دخل المراحل السريرية، وأن اللقاح الصيني سيتم “توفيره بسعر معقول للجميع”.وأضاف السفير الصيني في مؤتمر عبر الإنترنت تحت عنوان “اتحدوا وتعاونوا من أجل التغلب على الوباء واشتركوا فى بناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية”، أن […]

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