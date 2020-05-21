2020/05/21 | 22:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيى رسول للمربد: ضبطنا معدات ووثاق مهمة عن الإرهابيين بعمليات "اسود الجزيرة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول للمربد: ضبطنا معدات ووثاق مهمة عن الإرهابيين بعمليات "اسود الجزيرة") نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول للمربد: ضبطنا معدات ووثاق مهمة عن الإرهابيين بعمليات "اسود الجزيرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).