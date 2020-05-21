صحة الرصافة توضح تفاصيل التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”68″  بفيروس كورونا

2020/05/21 | 22:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، عن تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الى 954 اصابة .وقال الساعدي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “صحة الرصافة سجلت 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بواقع 38 اصابة بمدينة الصدر ضمن المحلات 536، 518، […]

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