زوكربيرغ: “فيسبوك” ستعمل عن بُعد،،الى الأبد!

2020/05/21 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، اليوم الخميس، ان أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم سيتحول موظفيه للعمل عن بعد.وقال زوكربيرغ خلال محادثة حية مع موظفيه، أنه “سيتم العمل عن بعد بشكل دائم بعد تخفيف عمليات الإغلاق الحالية بسبب وباء كورونا المستجد”.وبحسب رويترز، فأن فيسبوك ستبدأ “فتح باب التوظيف […]

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