الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من اتفاقية “السماوات المفتوحة”،، ما هي؟

2020/05/21 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عزمها الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدا وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها وذلك في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب البلاد من اتفاقية دولية كبيرة.وقالت إدارة ترامب إن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مرارا، وقال مسؤولون […]

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