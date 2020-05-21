ترامب يهدد الصين برد فعل قوي

2020/05/21 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سيكون لها رد فعل قوي إذا ما مضت الصين قدما في إقرار قانون يحظر الاحتجاجات في هونغ كونغ.واقترحت الصين قوانين جديدة للأمن القومي في هونغ كونغ، بهدف منع الاحتجاجات والمشاركة فيها، في خطوة يعتقد أنها رد على المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في العام الماضي.[…]

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