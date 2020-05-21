2020/05/21 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال السفير الصيني في القاهرة لياو ليتشانج، مساء اليوم الخميس ، إن بلاده تعمل على تطوير 4 لقاحات ضد كورونا، بعضها دخل المراحل السريرية، وأن اللقاح الصيني سيتم "توفيره بسعر معقول للجميع".وأضاف السفير الصيني في مؤتمر عبر الإنترنت تحت عنوان "اتحدوا وتعاونوا من أجل التغلب على الوباء واشتركوا في بناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية"، أن رئيس بلاده شي جين بينغ أكد أن اللقاح الصيني سيكون للمنفعة العامة، وسيتم "توفيره بسعر معقول للجميع انطلاقا من إحساسنا بالمسؤولية كدولة كبيرة في العالم، وأن البشرية مجموعة واحدة بمصير مشترك وسيفيد الدول الإفريقية بشكل كبير".وأوضح أن العلماء من مختلف الدول يعملون على قدم وساق لتطوير الأدوية، وتجري بعض الدول التجارب السريرية، مشددا على أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لتطوير العلاج.وأضاف أن الصين تعزز تبادل المعلومات والخبرات للتوصل إلى بروتوكول علاجي مع العلماء من مختلف دول العالم، موضحا أن الطب الصيني أثبت فاعلية فى مواجهة الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللقاح الصيني ضد كورونا يدخل المراحل الاخيرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللقاح الصيني ضد كورونا يدخل المراحل الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).