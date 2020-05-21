الخارجية: تسيير الرحلة الاستثنائية الـ17 لاعادة 165 مواطنا من عمان

2020/05/21 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الخميس، عن تسيير الرحلة الاستثنائية الـ 17 لاعادة 165 مواطنا من العالقين في الاردن.وقال الصحاف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "سفارة جمهورية العراق لدى عمان تسير الرحلة الاستثنائية 17 وعلى متنها 165 مُسافِراً كانوا عالقين بسبب الحظر والإغلاق".وأضاف انه "كان برفقتهم كادر سفارتنا في عمّان؛ لإتمام عملية نقلهم، وتذليل ما قد يُواجِههم من مصاعب".

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