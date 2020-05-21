2020/05/21 | 22:14 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتصل برئيس الآسيوي سلمان بن ابراهيم يبلغه بالاتفاق ويطلب تزويد التطبيعية بكتاب لتثبيت نسبة 50%

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