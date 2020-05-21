نقل رئيس دولة إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بكورونا

2020/05/21 | 22:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء روسية بنقل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إلى مستشفى في موسكو، على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "تاس" إن "قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة تيليغرام Baza، وجود شكوك بشأن إصابة قديروف بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم نقله للعلاج في موسكو.

ومن جانبه أشار أحمد دودايف مساعد قديروف، إلى أن قديروف يشرف شخصيا على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس في الشيشان.

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