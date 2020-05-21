2020/05/21 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الخميس، المواطنين للتعاون مع اجراءات اجهزتها الامنية الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تدعو المواطنين للتعاون في إنجاح مهمة قواتها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تدعو المواطنين للتعاون في إنجاح مهمة قواتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).