العثور على جثة منتحر وإصابة مدني في حادثين بديالى

2020/05/21 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدران أمني ومحلي، يوم الخميس، بالعثور على جثة وإصابة مدني في هجوم لداعش بحادثين منفصلين في محافظة ديالى.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا قرية "ام الحنطة" 20 كم شمال جلولاء بالقناص والاسلحة المتوسطة، وان قوات الجيش تواصل الرد على الهجوم".

واضاف ان "الاحصائية الاولية للهجوم هي إصابة مدني بجروح دون أي اصابات او خسائر في صفوف الاجهزة الامنية حتى الآن".

وتشهد مناطق شمالي جلولاءاضطراب امني منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.

وفي سياق متصل، افاد مصدر محلي في ديالى بالعثور على جثة شاب انتحر شنقا في اطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الامنية عثرت على جثة شاب انتحر شنقاً خلف منزله في قرية "حد مكسر" في اطراف ناحية العبارة ولاسباب غامضة".

واضاف المصدر أن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا لكشف اساب وملابسات الحادث".

واكدت منظمة مدنية في ديالى لوكالة شفق نيوز في وقت سابق تسجيل 19 محاولة وحالة انتحار في ديالى خلال العام الحالي لاسباب ودواع متعددة.

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